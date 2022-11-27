Guardian: жители Великобритании за месяц сократили потребление электричества и газа на 10%

Жители Великобритании с октября сократили потребление электроэнергии и газа примерно на 10%. Это было обусловлено усилением энергетического кризиса в стране, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные местных энергокомпаний.

В частности, аналитики компании E.ON зафиксировали «двузначный» спад энергопотребления в Британии за последние недели — на 10-15%. В свою очередь, глава Telecom Plus Эндрю Линдси заявил о снижении потребления газа в стране по итогам октября примерно на 10%.

При этом в компании ожидают дальнейшего понижения данного показателя из-за стремления местных жителей сэкономить на фоне кризиса, говорится в материале.

20 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на данные розничных и оптовых ретейлеров сообщило, что в магазинах Великобритании число краж увеличилось на 18% за последний год. Это было обусловлено стремительным ростом потребительских цен — стоимость продуктов питания в стране по итогам октября увеличилась в среднем на 14,7%, а среднегодовой счет — на £682 (около $810).