В ГТЛК сообщили, что продажи грузовиков в 2022 году просядут на 25%, автобусов — на 10%

Продажи грузовиков по итогам 2022 года просядут на четверть, автобусов — на 10%. Информация об этом содержится в аналитике «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), написало агентство РИА Новости.

«По итогам 2022 года ожидается падение продаж грузовых автомобилей на 25%. Сокращение продаж автобусов по итогам 2022 года будет менее резким (-10%), поскольку не так сильно зависит от поставок иностранных комплектующих», — сказано в документе.

В ГТЛК спрогнозировали сокращение пассажиропотока в сегменте пассажирских перевозок в 2022 году: автобусов — на 7%, городского электрического транспорта — на 3%. При этом пассажиропоток автобусов вырастет к 2025 году на 0,3% относительно показателей 2021 года, городского электрического транспорта — на 2%.

Аналитики компании отметили, что на рынке автотранспорта России появился дефицит электронных компонентов для производства российской техники из-за остановки поставок комплектующих из Евросоюза (ЕС) и США и прекращения импорта транспортных средств.

Во второй половине июля руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский заявил, что почти во всех автосервисах России наблюдается дефицит комплектующих.

На прошлой неделе издание РБК со ссылкой на данные компании Simetra написало, что в связи с международными санкциями и разрывом привычных логистических цепочек число маршрутов в крупных российских городах сократилось на 200 единиц.