Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года

Российская Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, https://ria.ru/20221122/byudzhet-1833345541.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopагентство РИА Новости.

На 2023 год запланированы доходы казны в размере 26,13 трлн рублей, расходы — 29,056 трлн рублей. В 2024 году федеральный бюджен должен получить в соответствии с проектом 27,24 трлн рублей, в 2025 году — 27,98 трлн. Траты казны в 2024 и 2025 годах составят соответственно 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей.

На протяжении всего периода бюджет запланировали дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Покрывать нехватку планируют при помощи государственных заимствований.

В третьем чтении документ собираются рассмотреть 24 ноября.

Во второй половине октября президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о государственном долге России, Европы и США. По словам российского лидера, госдолг РФ принципиально ниже, чем в Еврозоне, в Великобритании и Соединенных Штатах.

В первой половине октября пресс-служба Банка России сообщила, что объем внешнего суверенного госдолга России с начала года сократился на 9,4% или $45,4 млрд. К началу октября показатель составил $436,8 млрд.

В начале октябре сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов превысил $31 трлн впервые в истории.