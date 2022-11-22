Власти Италии предложили ввести в стране потолок цен на возобновляемые источники энергии

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что в стране на национальном уровне нужно ввести потолок цен на возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Будет национальный предел цен на возобновляемые источники энергии, потолок в 180 евро за мегаватт-час», — сказал он.

По словам министра, сектор не нужно наказывать, «но нужно избегать спекуляций, которые могут обременить семьи».

Ранее Джильберто Пикетто-Фратин выразил опасения по поводу обеспечения Италии газом в 2023 году. Итальянский министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности считает, что без поставок российского газа нужно в течение лета смоделировать новые мощности для запасов в целях подготовки к следующей зиме.

Ранее за счет поставок из Российской Федерации обеспечивалось 40% всей «газовой» потребности Италии, в данный момент эта зависимость снижена до 20%. По состоянию на 9 ноября, объем поставок газа из Россию в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год.