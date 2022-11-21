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На Украине описали три возможных сценария развития ситуации с энергоснабжением

Глава Yasno Коваленко: отключения энергии на Украине продлятся минимум до конца марта

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Andrew Kravchenko/AP

Отключения электричества на Украине продлятся минимум до конца марта и будут зависеть от состояния энергетической системы. Об этом написал генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хотя сейчас отключений стало меньше, я хочу, чтобы все понимали: скорее всего жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта», — указал Коваленко.

Согласно приведенным им данным, 21 ноября электроэнергию отключали у более чем 953 тысяч клиентов. В дальнейшем ситуация будет зависеть от состояния системы, добавил он, указывая на три возможных сценария развития событий.

«Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране», — пояснил Коваленко, добавляя, что отключения при этом будут по всей стране, но менее продолжительные.

При позитивном развитии событий, продолжил он, уровень генерации вернется на прежний уровень, что позволит отказаться от отключений.

При негативном сценарии — сильном повреждении энергосистемы — «придется задействовать не только повременные стабилизационные отключения, но и экстренные, при которых света может не быть очень продолжительное время», предупредил Коваленко. Он призвал жителей Украины запастись теплой одеждой, одеялами и продумать свои действия на случай возможного долгого отключения.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине в этом отопительном сезоне вряд ли произойдет блэкаут.

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