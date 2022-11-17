В Германии заявили о росте доходов России от продажи энергоресурсов на фоне санкций

Уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за санкций привело лишь к росту ее доходов от их продажи. Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

«Падение поставок энергоносителей из РФ лишь приводит к росту российских доходов, так как из-за этого растут цены на газ, уголь и нефть в мире», — отметил автор материала Серен Пельманн.

По его словам, нужно трезво подходить к тому, как введенные санкции влияют на экономику России. Сейчас они не вредят российскому правительству, так как оно зарабатывает. То есть любые ограничения в поставках приводят только к росту цен на газ, уголь и нефть.

По данным телеканала, в период с января по сентябрь 2022 года поставки нефти и газа в Германию сократились на 41,7%, до 29,7 млн тонн.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если идея западных стран о введении потолка цен на морские перевозки российской нефти из России приведет к ожидаемым результатам, то подобные меры могут применить и против других товаров – газа и металлов, а ситуация в мировой экономике подвергнется сильным рискам.

До этого эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов заявил, что цены на энергоресурсы в мире продолжат расти из-за отказа от российских нефти и газа, а также недостатка инвестиций в отрасль.