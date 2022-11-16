Полянский: в рамках продления «зерновой сделки» обсуждается экспорт аммиака через Украину

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Павел Львов/РИА «Новости»

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что рамках продления «зерновой сделки» обсуждается возобновление экспорта российского аммиака через Украину, сообщает РИА Новости.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», — указано в сообщении.

Газета Financial Times до этого сообщала со ссылкой на источники о том, что для возобновления поставок аммиака по трубопроводу ТольяттиОдесса для продления зерновой сделки Соединенные Штаты готовы предоставить России гарантии безопасности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США надеются на продление зерновой сделки, переговоры по этому вопросу активно ведутся.

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