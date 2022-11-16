«Транснефть»: Украина не планирует возобновлять прокачку нефти по «Дружбе» 16 ноября

Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин заявил, что Украина не планирует сегодня, 16 ноября, возобновлять прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Украинская сторона, по информации «Укртранснафта», сегодня транспортировку возобновлять не планирует. Другой информации у нас нет», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела украинской энергетической инфраструктуры.

Венгерский дипломат отметил, что возобновление поставок нефти в Венгрию по этому маршруту будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты. Сийярто выразил уверенность, что проблема будет решена в короткий срок.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет безопасности после того, как нефтепровод «Дружба» прекратил прокачку нефти и в Польше произошел инцидент с падением ракеты.