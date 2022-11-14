Власти Польши подтвердили изъятие акций «Газпрома» в EuRoPol GAZ

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление с изъятием акций российской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства развития и технологий страны.

В сообщении сказано, что в компании «Газпром», которая была внесена в санкционный список, «сегодня по решению министра развития и технологий Вальдемара Буды была создана временная принудительная администрация», которая охватывает все доли «Газпрома» в EuRoPol GAZ.

Подчеркивается, что такая мера обеспечит безопасность критической инфраструктуры и она необходима для «надлежащего» функционирования компании.

Ранее издание Parkiet сообщало, что польские власти приняли решение изъять акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.

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