В «Лукойле» хотят переименовать должность президента в главного исполнительного директора

Совет директоров крупнейшей российской нефтяной компании «Лукойл» порекомендовал собранию акционеров упразднить коллегиальный исполнительный орган компании — правление и сформировать единоличный исполнительный орган. Информацию об этом опубликовала пресс-служба предприятия.

Наименование этой должности предлагают поменять — с «президента» на «главного исполнительного директора». Изменения в структуре управления в компании хотят провести для повышения оперативности принятия решений.

Во второй половине апреля глава «Лукойла» Вагит Алекперов решил досрочно сложить полномочия президента компании, а также отказаться от полномочий члена совета директоров.

27 июня пост вице-президента «Лукойла» покинул Леонид Федун. Он занимал эту должность более 25 лет. Уход объяснили достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

В начале ноября совет директоров «Лукойла» порекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года дивиденды из расчета 256 руб. на обыкновенную акцию. Внеочередное общее собрание акционеров по этому вопросу состоится 5 декабря 2022 года.