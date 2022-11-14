Глава ЕК заявила о готовности ЕС работать над установлением потолка цен на нефть из России

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Европейский союз (ЕС) готов работать над введением потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕС) Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Bloomberg.

«Мы определились со всеми необходимыми инструментами внутри Евросоюза», — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕК считает важным не только ограничить возможности Москвы для финансирования специальной военной операции на Украине, но и добиться приемлемого уровня стоимость сырья для уязвимых стран. При этом, по ее словам, решения относительно конкретного уровня цен пока нет.

Ранее 14 ноября американский журнал The National Interest написал, что попытки США и их союзников ограничить цены на российскую нефть могут привести к «войне на истощение» в экономической сфере между Москвой и западными странами.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны не договорились.

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