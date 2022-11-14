Партия «Слуга народа» предложила Раде законопроект по снижению контроля за офшорами

Правящая на Украине партия «Слуга народа» предложила принять законопроект, нацеленный на уменьшение контроля за офшорными компаниями. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий написал в своем Telegram-канале, про партия «потянет» законопроект через финансовый комитет Рады. По словам Дубинского, депутаты «решили немного подыграть олигархам». Он уточнил, что речь идет о проекте закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно улучшения налогообложения контролируемых иностранных компаний.

Депутат заявил, что соответствующий документ должен значительно облегчить жизнь крупному бизнесу, который выводит прибыль в офшоры.

В конце сентября в Киеве заявили, что «открыли охоту» за офшорными средствами бизнесменов из РФ.