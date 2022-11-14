Партия «Слуга народа» предложила Раде законопроект по снижению контроля за офшорами

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РИА «Новости»

Правящая на Украине партия «Слуга народа» предложила принять законопроект, нацеленный на уменьшение контроля за офшорными компаниями. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Парламентарий написал в своем Telegram-канале, про партия «потянет» законопроект через финансовый комитет Рады. По словам Дубинского, депутаты «решили немного подыграть олигархам». Он уточнил, что речь идет о проекте закона о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно улучшения налогообложения контролируемых иностранных компаний.

Депутат заявил, что соответствующий документ должен значительно облегчить жизнь крупному бизнесу, который выводит прибыль в офшоры.

В конце сентября в Киеве заявили, что «открыли охоту» за офшорными средствами бизнесменов из РФ.

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