Британия заморозила активы России на $21 млрд после начала спецоперации на Украине

Великобритания заморозила принадлежащие РФ активы на общую сумму £18,39 млрд ($20,95 млрд) с момента проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом говорится докладе Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), передает ТАСС.

В документе указано, что по состоянию на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов оценивался в £44,5 млрд ($50,7 млрд).

По данным OFSI, что размер остальных активов, замороженных Лондоном в рамках санкций, введенных против других стран, составляет £12,4 млрд ($14,13 млрд).

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что «разбогатевших на преступлениях» российских олигархов, проживающих на британской территории, следует отправлять за решетку.

В начале октября посол России Андрей Келин в Лондоне заявил, что британским бизнесменам советуют не налаживать связей с Москвой.