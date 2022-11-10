Британия заморозила активы России на $21 млрд после начала спецоперации на Украине

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобритания заморозила принадлежащие РФ активы на общую сумму £18,39 млрд ($20,95 млрд) с момента проведения Россией специальной военной операции на Украине. Об этом говорится докладе Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), передает ТАСС.

В документе указано, что по состоянию на сентябрь 2021 года объем замороженных российских активов оценивался в £44,5 млрд ($50,7 млрд).

По данным OFSI, что размер остальных активов, замороженных Лондоном в рамках санкций, введенных против других стран, составляет £12,4 млрд ($14,13 млрд).

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что «разбогатевших на преступлениях» российских олигархов, проживающих на британской территории, следует отправлять за решетку.

В начале октября посол России Андрей Келин в Лондоне заявил, что британским бизнесменам советуют не налаживать связей с Москвой.

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Санкции против России
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