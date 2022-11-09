ФАС России предложила увеличить тарифы на газ с 1 декабря на 8,5%

Федеральная антимонопольная служба России предложила увеличить тарифы на газ на 8,5% с 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа службы.

Как отметили в ФАС, повышение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ.

После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года, отметили в антимонопольной службе.

В службе пояснили, что индексация тарифов не приведет к снижению спроса на газ, а объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.

Там также заверили, что тарифы для населения изменяются ниже уровня инфляции в стране и газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что стоимость электроэнергии в промышленном секторе экономики России может увеличиться на 8,6% в 2023 году.