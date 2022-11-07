Полянский: ООН обещает снять ограничения на вывоз российского зерна в ближайшее время

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что ООН пообещала РФ снять ограничения на вывоз российского продовольствия в соответствии с зерновой сделкой в ближайшее время. Об этом дипломат сказал в интервью газете «Известия».

«ООН нам обещает, что вот-вот будет результат», — сообщил Полянский.

По его словам, при принятии решения о продлении инициативы РФ будет оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН.

Полянский также отметил, что «у ООН есть время выполнить взятые на себя обязательства до 18 ноября — эта дата установлена как «логичный дедлайн» текущей сделки».

29 октября в МИД РФ заявили о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. По данным российского Минобороны, вооруженные силы Украины под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза украинской сельхозпродукции, совершили нападение беспилотниками на корабли и инфраструктуру Черноморского флота РФ в Севастополе.

2 ноября Россия вернулась к участию в зерновой сделке после получения от Украины письменных гарантий о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы.

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