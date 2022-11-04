Власти Молдавии подняли тариф на электроэнергию для населения в 1,5 раза

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Михай Карауш/РИА Новости

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии подняло тариф на электроэнергию для потребителей в 1,5 раза, в среднем на 50%. Об этом заявил на заседании член НАРЭ Сергей Кашу, передает «Прайм».

«НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 3,15 (0,16 центов – ред.) до 4,77 леев (0,25 центов) за Киловатт-час», — отметил Кашу.

По его словам, тариф начнет действовать сразу после того, как регулятор опубликует соответствующее решение в официальном вестнике изменений в законе.

2 ноября на сайте представительства USAID (Агентства США по международному развитию) в Кишиневе сообщалось, что США пообещали отправить Молдавии $50 млн на закупку электроэнергии, а также на усиление энергобезопасности.

До этого бывший глава государства Игорь Додон заявил, что тарифы на электроэнергию в Молдавии могут вырасти более чем в три раза из-за некомпетентности властей.

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