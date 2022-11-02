«Росэнергоатом»: ЗАЭС продолжает работать по украинским лицензиям

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Alexander Ermochenko/Reuters

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает работать по выданным украинским регулятором лицензиям, заявил РИА Новости советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа на фоне начатого перехода ЗАЭС в российскую юрисдикцию.

«Что касается технологического аспекта, то пока, на текущий момент, мы работаем в рамках тех стандартов, которые были до этого. Какой-то принципиальной разницы в подходах нету. Более того, лицензии, которые были выданы украинским регулятором, они будут продолжать действовать до определенного момента, после которого уже в свои полные права вступит российский регулятор», — рассказал Карчаа.

Кроме того, Запорожская АЭС будет продолжать работать на имеющемся в запасе топливе для ядерных реакторов — после их израсходования будет поставлено российское топливо.

Ранее началась интеграция Запорожской АЭС и ее работников в юрисдикцию российского концерна «Росэнергоатом».

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