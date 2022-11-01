Глава Минэнерго Катара заявил, что оставит Европу без газа при введении потолка цен на топливо РФ

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил он.

По словам Аль-Кааби, Доха имеет право делать с объемами национального газа, что захочет. Ближневосточное государство пообещало поставлять в Европу газ в течение определенного срока. «Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул министр энергетики страны.

В первой половине октября аль-Кааби сказал, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12 — 15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

В конце июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что Доха решила настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС сроком на 20 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть