Глава Минэнерго Катара заявил, что оставит Европу без газа при введении потолка цен на топливо РФ

Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.

«Вмешательство в рынки нарушило бы правила конкуренции и поставило бы под угрозу инвестиции в добычу газа. Свободный рынок — всегда лучшее решение», — заявил он.

По словам Аль-Кааби, Доха имеет право делать с объемами национального газа, что захочет. Ближневосточное государство пообещало поставлять в Европу газ в течение определенного срока. «Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем», — подчеркнул министр энергетики страны.

В первой половине октября аль-Кааби сказал, что Катар пообещал поставлять в Европу на стабильной основе порядка 12 — 15 млн тонн природного газа, если регион по-прежнему будет испытывать трудности с другими источниками энергоресурсов.

В конце июня агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что Доха решила настаивать на «жестких» поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС сроком на 20 лет.