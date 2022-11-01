Bloomberg призвало власти США назначить наблюдателя за выделением помощи Украине

Правительству США следует ужесточить контроль над расходованием средств в рамках выделяемой Украине финансовой и военной помощи. С таким призывом выступило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что с февраля Украина получила от США более $60 млрд финансовой и военной поддержки. Авторы указывают, что масштабы выделяемых средств «беспрецедентны» — вдвое больше, чем весь Европейский Союз. При этом в рамках одобренных конгрессом пакетов помощи Киев должен детализировать свои планы расходов и хранить получаемые от Вашингтона деньги отдельно, добавляют они.

«Тем не менее вероятность неправомерного использования остается высокой», — пишут авторы статьи, отмечая, что Украина и до конфликта была достаточно коррумпированной страной.

Также агентство предупреждает о вероятности того, что передаваемые Киеву вооружения «могут попасть не в те руки или быть проданными субъектам за пределами Украины».

«В обмен на договоренность внутри конгресса о продолжении обеспечения Украины оружием и помощью (президенту США Джо) Байдену следует назначить наблюдателя для контроля над расходами США по образцу специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана», — подчеркивает Bloomberg.

Накануне издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников писало, что выражение президентом Украины Владимиром Зеленским недовольства недостаточными объемами помощи США вызвало трения между Вашингтоном и Киевом.