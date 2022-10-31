«Известия»: Huawei готовится к окончательному уходу с российского рынка

Китайский производитель электроники Huawei может окончательно уйти с российского рынка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников издания, с недавних пор компания прекратила напрямую поставлять в Россию смартфоны и другую технику.

Кроме того, о возможном уходе Huawei из России свидетельствует и то, что на «Циане» появилось объявление о сдаче в аренду столичного офиса компании. Помещение должно освободиться с 1 февраля 2023 года.

В начале сентября сообщалось, что российское подразделение Huawei перенаправило часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан.

В июне стало известно, что Huawei приступила к закрытию своих официальных торговых точек в России.