Mail on Sunday: в Британии вырастут цены на продукты после выхода РФ из зерновой сделки

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Hannah McKay/Reuters

В Британии может начаться рост цен на продовольствие из-за выхода России из зерновой сделки. Об этом пишет газета Mail on Sunday.

Уточняется, что первыми грядущей зимой могут подорожать хлеб и макаронные изделия.

По данным лондонского Центра экономических и бизнес-исследований, на фоне энергетического кризиса в Европе Британия может столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. Уточняется, что в сентябре инфляция в королевстве составила 10,1% в годовом исчислении, что является рекордным показателем за последние 40 лет.

29 октября Минобороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора. В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила действие этой сделки на неопределенный срок.

Позднее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что разговор о дальнейших шагах по зерновой сделке будет уместен только после прояснения всех обстоятельств атаки на корабли Черноморского флота и соответствующего заседания Совета Безопасности ООН.

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