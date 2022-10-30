Министр финансов Германии Линднер предложил начать добывать в стране газ методом фрекинга

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил начать добывать в стране сланцевый газ методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), который в данный момент в ФРГ запрещен. Об этом он заявил в интервью в газетах редакционной группы Funke.

Линднер отметил, что в Германии можно «добывать много газа без угрозы для питьевой воды».

Глава Минфина ФРГ считает, что методом фрекинга можно пользоваться, соблюдая при этом все необходимые экологические предписания.

«Безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», — считает он.

По словам Линднера, добыча газа возможна «на нескольких» месторождениях.

«Думаю, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду того, что происходит в мире», — указал министр.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщало, что немецкие предприниматели могут столкнуться с небывалой ранее волной сокращений на фоне энергетического кризиса в регионе.

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