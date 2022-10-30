Около 80% зарубежных поставщиков печей для копчения рыбы покинули рынок России из-за санкций

Подавляющее большинство иностранных производителей печей для копчения рыбы ушли из России в связи с действием международных санкций против Москвы. Число таких компаний выросло до 80% , сообщает РБК со ссылкой на аудиозапись совместного заседания рабочей подгруппы по машинам и оборудованию для рыбоперерабатывающей промышленности при Минпромторге и комитета «Опоры России» по рыбохозяйственному комплексу.

До февраля 2022 года основными поставщиками оборудования для копчения рыбы были компании из Германии, Чехии, Польши и других стран. Однако в настоящее время большая часть этих компаний решила прекратить деятельность на территории России, в связи с чем на внутреннем рынке может возникнуть дефицит техники, предостерег генеральный директор компании «Агрос» Андрей Климов.

«Дефицит данного оборудование ранее закрывался зарубежными предприятиями: Германией, Чехией, Польшей и некоторыми другими. Сегодня ввиду санкционных ограничений около 80% поставщиков оборудования ушли с российского рынка. а 20% оставшихся испытывают все возрастающие трудности с поставками оборудования», — заявил Климов.

По его словам, сейчас в России насчитывается 5-7 предприятий, способных выпускать подобную продукцию для копчения рыбы. Однако их технические характеристики «не совсем отвечают запросам переработчиков».

«Аналогичное оборудование закупает и мясоперерабатывающая отрасль, поэтому в рыбопереработке доля отечественных камер для копчения составляет максимум 30%», — пояснил он.

17 октября доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская предупредила россиян о возможном подорожании ряда продуктов питания. Цены на рыбу могут вырасти в пределах 5%.