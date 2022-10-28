В Киеве и в семи областях Украины ввели ограничения на электричество

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В Киеве и семи областях Украины вводятся ограничения на потребление электроэнергии для предприятий, а также вынужденные отключения для бытовых потребителей. Об этом в соцсетях сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Уточняется, что диспетчерский центр НЭК «Укренерго» предоставил операторам распределительных сетей возможность применения графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Также в центральном регионе, в который входят Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области, предусмотрено применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

Согласно сообщению «Укрэнерго», «вынужденные ограничения» коснутся бытовых потребителей в центральном и северном (Сумской, Харьковской и Полтавской областях) регионах страны, где сети на этой неделе пострадали больше всего.

27 октября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал бытовых потребителей и бизнес максимально снизить использование электроэнергии из-за повреждения крупного энергетического объекта.

Утром того же дня «Укрэнерго» сообщила, что оборудование магистральной сети энергосистемы в центральных областях было повреждено.

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