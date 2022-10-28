Юрист объяснил, когда налоговый вычет за жилье можно получить дважды

Юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов рассказал, что при покупке второй квартиры в некоторых случаях можно получить налоговый вычет и за нее. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Юрист подчеркнул, что для этого необходимо соблюсти следующие условие: первая квартира, за которую уже был получен вычет, должна быть куплена после 1 января 2014 года и стоить до 2 млн руб.

В случае, если первая квартира стоила 1,5 млн руб. и была куплена после вышеуказанной даты, то со второй квартиры можно заявить вычет не более чем с 500 тыс. руб., без учета расходов на погашение ипотечных процентов. В ином случае в вычете откажут, добавил Тарасов.

Ранее руководитель практики правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Елена Родионова заявила, что уехавшие за рубеж россияне могут потерять статус налогового резидента РФ и лишиться права на получение имущественного налогового вычета.

Она напомнила, что налоговый резидент — человек, который находился в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.