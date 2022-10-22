NYT: стоимость бензина в США ударила по демократам перед выборами в Конгресс

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Скачки цен на бензин в США могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс не в пользу Демократической партии. Такое мнение выразил нобелевский лауреат Пол Кругман, мнение которого опубликовала газета The New York Times.

По его словам, в 2022 году наблюдается сильная корреляция между ценой на бензин и политическими опросами.

В этом году, по его словам, когда топливо стоило $5 за галлон (4,5 литра), вперед прорывались республиканцы. В сентябре, когда цены на топливо упали почти на $1,5, предстоящие выборы выглядели более конкурентными. А недавнее ухудшение перспектив демократов совпало с повышением цен в конце сентября и начале октября. В настоящее время, как отметил Кругман, цены на заправках снова падают.

Выборы в Сенат США состоятся 8 ноября 2022 года. Победители выборов составят 118-й Конгресс Соединенных Штатов Америки.

В конце сентября сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократического национального комитета с участием избирателей объявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия (столице США — Вашингтоне) средняя цена бензина опустилась ниже $2,99 за галлон. Однако слова главы государства не соответствовали действительности.

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