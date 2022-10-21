Парламент Приднестровья обратился к РФ за помощью в связи с дефицитом газа

Парламент Приднестровья обратился к России за помощью из-за дефицита газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты Верховного совета на чрезвычайном заседании приняли обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России. <...> Парламентарии обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье ситуацию, связанную с уменьшением поставок природного газа из РФ», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее власти Приднестровья из-за дефицита газа решили поставить на паузу работу производств на двух бюджетообразующих предприятиях страны.

Речь о Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.

21 октября сообщалось, что парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за дефицита поставок газа.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром».