Парламент Приднестровья обратился к РФ за помощью в связи с дефицитом газа

Парламент Приднестровья обратился к России за помощью из-за дефицита газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Депутаты Верховного совета на чрезвычайном заседании приняли обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы России. <...> Парламентарии обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье ситуацию, связанную с уменьшением поставок природного газа из РФ», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее власти Приднестровья из-за дефицита газа решили поставить на паузу работу производств на двух бюджетообразующих предприятиях страны.

Речь о Молдавском металлургическом заводе и Рыбницком цементном комбинате.

21 октября сообщалось, что парламент непризнанного Приднестровья утвердил указ президента Вадима Красносельского о введении режима чрезвычайного экономического положения из-за дефицита поставок газа.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила, что молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» может потерять свою газотранспортную сеть, если не вернет выделенные правительством деньги в кредит для помощи в оплате счетов перед российской государственной энергетической компанией «Газпром».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть