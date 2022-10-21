Handelsblatt: ЕК не поддержала планы Шольца пустить китайский бизнес в порт Гамбурга

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Markus Schreiber/AP

Еврокомиссия (ЕК) из соображений безопасности не поддержала намерение администрации канцлера Германии Олафа Шольца продать предприятию из Китая инфраструктуру в порту Гамбурга. Об этом написала газета Handelsblatt со ссылкой на информацию осведомленных источников.

«Комиссия Евросоюза (ЕС) еще весной предупредила правительство Германии не продавать акции портового терминала Гамбурга китайской государственной судоходной компании Cosco. В своей оценке еврокомиссия указала, что Китай может получить доступ к конфиденциальной информации о портовом бизнесе», — говорится в материале.

Отмечается, что Шольц в прошлом занимал пост бургомистра Гамбурга. Его планы по продаже части инфраструктуры вызвали несогласие со стороны кабинета министров, который имеет право замораживать подобные сделки.

В Handelsblatt уточнили, что в 2021 году гамбургская портовая логистическая компания HHLA и китайский оператор терминалов Cosco Shipping Ports Limited заключили соглашение о 35-процентной доле Китая в одном из терминалов в ганзейском городе. За сделку выступил мэр Гамбурга Петер Ченчер, который занял свой пост после Шольца. Он утверждает, что компания из КНР не получит доступ к критически важной инфраструктуре.

В начале октября издание Handelsblatt написало, что положение Германии было подорвано сделками с Россией и Китаем в плане поставок топлива и экспорта товаров.

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