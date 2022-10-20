Орбан: Венгрия не единственная, кто выступает против потолка цен на российский газ

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не только Будапешт выступает против установления потолка цен на российский газ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Брюссельские предложения резко контрастируют с национальными интересами Венгрии. К счастью, мы не одни», — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока не услышал рациональных предложений по замене российского газа.

Он также отметил, что план Европейского союза по совместным закупкам похож на процесс совместной закупки вакцин от коронавирусной инфекции, поскольку это было «медленно и дорого». Орбан добавил, что ожидает активные дебаты на предстоящем саммите стран Европейского союза в Брюсселе.

До этого стало известно, что 20–21 октября Еврокомиссия на саммите ЕС планирует обсудить введение новых санкций в отношении РФ.

17 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз объявит о новых санкциях против Российской Федерации, когда определит новые «цели» для них, работа по санкциям идет постоянно.

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