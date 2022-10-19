В 2022 году в российский ретейл пришли только пять иностранных брендов

После ввода международных санкций иностранные бренды не спешат заходить на российский рынок. С начала 2022 года лишь пять зарубежных компаний приняли решение начать торговлю в стране, приводит слова регионального директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group (бывшей Knight Frank Russia) Евгении Хакбердиевой Forbes.

«Впервые с 2012-го за девять месяцев этого года на российский рынок ретейла вышло всего пять международных брендов. Даже в пандемию приходило больше — падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 55%», — заявила Хакбердиева.

В числе новых зарубежных компаний на российском рынке — американский монобутик Vilhelm Parfumerie, китайские производители спортивной одежды и обуви Li-Ning и Anta, турецкая марка одежды Perspective и сеть кофеен Казахстана и Узбекистана Coffee Boom. У некоторых из них всего по одному магазину в России (Li-Ning открыл торговую точку в Краснодаре), а у Perspective насчитывается уже пять флагманских магазинов, пояснила она.

В то же время показатели по числу новых игроков на российском рынке ретейла с начала 2022 года оказались гораздо ниже в сравнении с данными за аналогичные периоды 2020 и 2021 годов. Падение стало почти двукратным, указала Хакбердиева.

«В первые три квартала 2020 и 2021 годов на российском рынке появлялось по 11 новых иностранных ретейлеров», — заключила она.

5 октября «Известия» сообщили о планах французского парфюмерного бренда Dior вернуться на российский рынок после приостановки торговли. Компания захотела вновь открыть парфюмерные и косметические магазины в стране. Однако точные сроки возвращения в Dior раскрывать не стали.