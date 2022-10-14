Минсельхоз: заводы Danone продолжают работу в России в обычном режиме

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Global Look Press

В Минсельхозе заявили, что заводы Danone продолжают работать в России в обычном режиме, несмотря на процесс передачи контроля бизнеса по молочной и растительной продукции в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«По информации Минсельхоза России, заводы холдинга продолжают свою деятельность в обычном режиме, сохраняются рабочие места, а продукция поступает на российский рынок», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Danone планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России.

Компания рассчитывает, что после проведенной сделки будет списано до €1 млрд. За первые 9 месяцев 2022 года на долю молочных и растительных продуктов в России приходилось около 5% чистых продаж Danone.

Также компания Danone готовилась к сокращению своей линейки продуктов для снижения затрат.

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