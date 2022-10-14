Советник Зеленского призывает ввести потолок цены на нефть из РФ на уровне $10-20

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $10-20 за баррель. Об этом он сообщил изданию Newsweek.

«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларов за баррель», — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.

До этого Новак заявил, что в России пока не понимают, где Европа собирается брать энергоресурсы, если большинство приобретаемого сырья было российским.