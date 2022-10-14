Советник Зеленского призывает ввести потолок цены на нефть из РФ на уровне $10-20

close
100%
РИА «Новости»

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко призвал ввести потолок цен на нефть из РФ на уровне $10-20 за баррель. Об этом он сообщил изданию Newsweek.

«По нашему мнению, уровень потолка цены должен быть как можно ниже, что означает, что он должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти... Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларов за баррель», — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, которые пытаются установить потолок на цену российского сырья. Политик назвал инициативу с ограничением цен плохим прецедентом, который может в любой момент затронуть и других поставщиков, всю мировую торговлю.

До этого Новак заявил, что в России пока не понимают, где Европа собирается брать энергоресурсы, если большинство приобретаемого сырья было российским.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть