TÜİK: россияне ежедневно приобретали в Турции по 34 квартиры за последние месяцы

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Россияне стали лидерами по объемам скупки объектов недвижимости в Турции. Они ежедневно приобретали по 34 квартиры за последние месяцы, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TÜİK).

«Россияне скупали недвижимость в Турции со скоростью 34 квартиры в день. Только в августе они приобрели 1238 квартир, а всего с начала 2022 года — 8115», — говорится в материале.

С января по август 2022 года россияне купили в курортной стране на 51% больше квартир, чем за весь предыдущий год. По данным Propriеtе Gеnеrale Group, на Турцию пришлась практически треть от всего российского спроса — 31%. На втором месте по популярности у россиян оказались ОАЭ (20%) и Грузия (15%), которая по этому показателю чуть опередила Казахстан (14,84%).

11 октября аналитики портала Thailand-Real.Estate представили статистические данные, согласно которым интерес россиян к покупке недвижимости за последнее время вырос и на объекты в Таиланде. Спрос на местное жилье оказался самым высоким за последние четыре года. Только за сентябрь текущего года этот показатель вырос на 132% в сравнении с августом.

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