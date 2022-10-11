Германский энергоконцерн EnBW повысит цены на газ для потребителей на 38% к декабрю

Германский энергетический концерн EnBW повысит к 1 декабря стоимость газа для бытовых потребителей на 38% из-за усиления кризиса. Об этом сообщается на сайте компании.

«Из-за сохраняющихся очень высоких затрат на закупки EnBW корректирует цены на газ. Поэтому в сфере первичной медико-санитарной помощи цены на 1 декабря 2022 года вырастут в среднем на 38 процентов или на 3,86 цента, до 13,54 цента за киловатт-час (кВтч) <....> Тарифы за пределами первичной медико-санитарной помощи меняются на аналогичную величину», — говорится в пресс-релизе концерна.

В стоимость новых тарифов также включат объем налога на добавленную стоимость (НДС), который составит 7% от итоговых цен на газ для конечных потребителей. Однако даже столь существенное повышение планки сохранит тарифы на более низком уровне в сравнении со среднерыночной стоимостью топлива, уточнили в компании.

«Последнее изменение цен на газ было внесено EnBW 1 июля 2022 года. Но даже с учетом цен, действующих с 1 декабря 2022 года, цена на газ в EnBW ниже текущего среднего рыночного показателя по основным поставкам газа», — заключили в энергоконцерне.

10 октября агентство Reuters узнало о предложении экспертной комиссии Германии правительству страны ввести двухэтапный план по смягчению роста цен на газ. Первый этап подразумевает выделение госсубсидий домохозяйствам, малому и среднему бизнесу, а также компенсацию расходов граждан и предприятий за централизованное отопление.

Второй будет учитывать ввод предельных цен на топливо в ФРГ с весны 2023 года. При этом около 80% от потребления газа будет оплачиваться по субсидированной цене, а 20% — по стоимости топлива на рынке.