Верховный суд России обязал Фонд развития территорий возмещать затраты в банкротстве застройщиков

Верховный суд России (ВС) обязал Фонд развития территорий (ФРТ) компенсировать все текущие траты, включая расходы на привлеченных арбитражным управляющим (АУ) лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ФРТ является организацией, получающей землю и недостроенные объекты обанкротившегося застройщика. Решение Верховного суда является важным, так как банкротство застройщиков часто требует дорогостоящих мероприятий. Ранее ФРТ соглашался лишь на платежи, относящиеся к первой очереди, поэтому управляющие не могли возместить все свои затраты, говорится в материале.

По словам гендиректор союза АУ СРО «Северная столица» Валерии Герасименко, процедура банкротства застройщика требует многочисленных мероприятий. Среди них — консервация строительства объекта, обеспечение охраны недостроя.

«С последующей компенсацией этих расходов АУ за счет фонда возникала большая проблема, поскольку они прямо не зафиксированы как первая очередь текущих платежей, и фонд отказывал в их возмещении», — заявила Герасименко.

После решения Верховного суда ситуация должна измениться в лучшую сторону, утверждает арбитражный управляющий Сергей Домнин.

«Теперь управляющие получат существенное подспорье в вопросе компенсации расходов, особенно с учетом разъяснения ВС о неприменении к текущим платежам ограничений по сумме», — заключил Домнин.

10 июня пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) представила статистические данные, согласно которым с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. дольщиков на текущий момент нуждаются в восстановлении своих прав.