«Известия»: российские банки будут расширять кредитование в валютах дружественных стран

Российский банки вслед за кредитованием в юанях могут начать выдавать займы и в других валютах дружественных стран, в том числе в турецкой лире и индийской рупии, а в перспективе в тенге, гонконгском долларе и дирхамах. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказал изданию председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, использование мягких валют будет расширяться на фоне санкций и проблем с расчетами в долларах и евро. Он считает, что такие продукты будут развиваться по мере накопления остатков в этих валютах в банковской системе и финансовые организации будут их использовать для кредитования экспортно-импортных предприятий, инвестиционных и других операций.

Эксперты отмечают, что юани рассматриваются российскими банками как одна из альтернативных валют для выдачи займов. Так, Росбанк уже начал выдавать кредиты в китайской валюте и спрос на такие займы увеличился.

Руководитель дирекции корпоративного бизнеса Алексей Иевлев пояснил, что мягкие валюты целесообразно использовать в первую очередь для кредитования компаний, которые проводят в них сделки. При этом он напомнил, что КНР является крупнейшим торговым партнером России.

По мнению представителей банковской сферы, востребованность альтернативных евро и доллару валют продолжит расти по мере увеличения товарооборота с дружественными странами и с расширением линейки доступных для инвестирования инструментов в этих денежных единицах.

В перспективе юань, как считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, может стать наиболее популярной мягкой валютой. Он отметил, что планах руководства также увеличение доли взаиморасчетов в нацвалютах с Индией и Турцией, поэтому со временем может появиться кредитование в рупиях и лирах. Эксперт также не исключил использование в займах в дальнейшими валют партнеров из стран СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и ЮВА.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк также добавил, что в перспективе российские банки могут предложить клиентам кредиты в казахстанском тенге, гонконгском долларе, рупии и дирхамах.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские банки начали предлагать клиентам наличную валюту дружественных стран — китайский юань, турецкую лиру, эмиратский дирхам.