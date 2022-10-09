Новак заявил о продолжении обсуждений по своповым поставкам нефти и газа между РФ и Ираном

Россия и Иран продолжают прорабатывать вопросы, которые касаются своповых поставок нефти и газа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы с Ираном уже работаем в этом направлении, прорабатываем отдельные маршруты, механизмы. Это касается свопов нефти и газа», — отметил Новак.

6 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра нефти Ирана Ахмада Асадзаде сообщили, что Иран собирается заключить с Россией несколько соглашений в нефтегазовой сфере. Договоренности могут быть достигнуты в течение следующих шести месяцев. По его словам, благодаря ситуации на энергетическом рынке Москва и Тегеран могут еще больше сплотиться, реализуя совместные проекты в газовой, нефтяной и нефтехимической сферах.

До этого Асадзаде заявил, что западные страны, введя санкции против Тегерана и Москвы, сами пострадали от этого и столкнулись с энергетическим кризисом.

В конце сентября экспорт нефти Ирана по итогам последних месяцев снизился на фоне усиления конкуренции со стороны России на ключевом рынке Азии. Ежедневный экспорт сырой нефти Тегераном упал с пикового уровня в один миллион баррелей до 750 тыс. баррелей.