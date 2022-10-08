Глава «Нафтогаза» Витренко пожаловался на дефицит средств для закупки газа у Норвегии

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РИА «Новости»

«Нафтогаз Украины» имеет определенные договоренности по поставкам газа из Норвегии, но не имеет средств для закупки. Об этом в интервью агентству «Интерфакс — Украина» заявил глава компании Юрий Витренко.

«Мы можем сейчас получать газ через «Балтийский газопровод», и у нас есть предварительные договоренности с поставщиками такого газа, и есть даже свободная мощность через эту трубу. Но проблема в том, что 1 млрд кубометров стоит $2 млрд по текущим ценам. И в «Нафтогазе» сейчас нет денег, чтобы купить этот газ», — отметил Витренко.

По его словам, если сейчас будет потрачено $2 млрд на закупку газа, то на Украине он будет продаваться в 10 раз дешевле, то есть за $200 млн. И, несмотря на то, что есть закон, по которому государство компенсирует разницу в тарифах, есть неопределенность в ситуации, как и когда он будет работать.

Он добавил, что это все равно хороший вариант для Украины получать газ не из России. Поэтому, когда появится возможность, компания воспользуется этим вариантом поставок.

7 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что стране будет проблематично экспортировать электроэнергию в страны Европы без Запорожской АЭС (ЗАЭС). По словам Галущенко, чем больше энергии экспортирует Украина, тем меньше в Европе потребляют газ и уголь из России.

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