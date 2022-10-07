Рост личных банкротств россиян в 2022 году замедлился почти вдвое

Темпы роста банкротства россиян за год упали вдвое, сообщили аналитики единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс». Если за девять месяцев 2021 года количество признанных банкротами граждан выросло на 78,4% по отношению к году ранее, то за аналогичный период 2022 года по сравнению с показателями 2021-го – на 41,2%. При этом полностью списать долги смогли только чуть более 3 тыс. россиян.

Аналитики «Федресурса» подвели итоги девяти месяцев по потребительским банкротствам. Всего, по данным «Федресурса» были признаны банкротами 194145 граждан. Всего с 2015 года, когда была введена процедура банкротства физических лиц, несостоятельными были признаны 669258 граждан.

«Как правило, граждане подают заявления о банкротстве самостоятельно, в 96,1% случаев. Они делали это и прежде. Заявления о признании физических лиц несостоятельными подавали также банки и Федеральная налоговая служба», — говорится в сообщении «Федресурса».

При этом в 2022 году только 3,65 тыс. россиян смогли полностью списать долги до 500 тыс. рублей, добавили аналитики.