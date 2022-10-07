Рост личных банкротств россиян в 2022 году замедлился почти вдвое

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Темпы роста банкротства россиян за год упали вдвое, сообщили аналитики единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс». Если за девять месяцев 2021 года количество признанных банкротами граждан выросло на 78,4% по отношению к году ранее, то за аналогичный период 2022 года по сравнению с показателями 2021-го – на 41,2%. При этом полностью списать долги смогли только чуть более 3 тыс. россиян.

Аналитики «Федресурса» подвели итоги девяти месяцев по потребительским банкротствам. Всего, по данным «Федресурса» были признаны банкротами 194145 граждан. Всего с 2015 года, когда была введена процедура банкротства физических лиц, несостоятельными были признаны 669258 граждан.

«Как правило, граждане подают заявления о банкротстве самостоятельно, в 96,1% случаев. Они делали это и прежде. Заявления о признании физических лиц несостоятельными подавали также банки и Федеральная налоговая служба», — говорится в сообщении «Федресурса».

При этом в 2022 году только 3,65 тыс. россиян смогли полностью списать долги до 500 тыс. рублей, добавили аналитики.

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