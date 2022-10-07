Аналитики NTech сообщили о подорожании сыра в России на 24% с начала года

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

С января по октябрь 2022 года сыр в российских магазинах подорожал на 24%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарью Акимову. Она объяснила тренд увеличением издержек производителей.

«Выросли издержки производителей. Себестоимость производства сыра – твердого, полутвердого и мягкого — с декабря 2021 года увеличилась на 11%», — отметила Акимова.

Как ранее заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, адыгейский сыр содержит наименьшее количество жиров и соли, но при этом богат кальцием. Диетолог рекомендует съедать в день около 100 граммов адыгейского сыра, так продукт принесет максимальную пользу для здоровья.

В свою очередь, врач-эндокринолог Зухра Павлова отметила, что регулярное употребление зрелых сортов сыра с плесенью способно вызвать мигрень, из-за веского содержания тирамина. Людям, склонным к мигреням, не стоит употреблять сыр вместе с вином, орехами или виноградом, это гарантирует приступ сильнейшей головной боли, добавила она.

Ранее сообщалось, что врачи показали, что норвежский сыр защищает кости женщин от истончения.

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