МИД: Россия для выяснения причин терактов на «Северных потоках» рассматривает все опции

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва «рассматривает все опции» для выяснения причин терактов, которые произошли на российских газопроводах «Северных поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Рассматриваются все опции», — сказал замглавы МИД, комментируя возможные шаги РФ по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обязана принять участие в расследовании ЧП на «Северных потоках». Песков указал, что Дания и Швеция заявили об исключении какого-либо сотрудничества с российской стороной.

До этого компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG рассказала об отсутствии возможности обследовать поврежденные участки российского газопровода в связи с отсутствием на это разрешений от датских и шведских властей. Отмечалось, что Швеция запретила в районе Балтийского моря, где произошла утечка газа, судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, а также использование управляемых подводных аппаратов.