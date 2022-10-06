МИД: Россия для выяснения причин терактов на «Северных потоках» рассматривает все опции

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Danish Defence Command/Reuters

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Москва «рассматривает все опции» для выяснения причин терактов, которые произошли на российских газопроводах «Северных поток» и «Северный поток — 2». Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Рассматриваются все опции», — сказал замглавы МИД, комментируя возможные шаги РФ по выяснению причин терактов в случае пробуксовки расследования.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обязана принять участие в расследовании ЧП на «Северных потоках». Песков указал, что Дания и Швеция заявили об исключении какого-либо сотрудничества с российской стороной.

До этого компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG рассказала об отсутствии возможности обследовать поврежденные участки российского газопровода в связи с отсутствием на это разрешений от датских и шведских властей. Отмечалось, что Швеция запретила в районе Балтийского моря, где произошла утечка газа, судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, а также использование управляемых подводных аппаратов.

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