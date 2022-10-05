Глава МЭА прогнозирует трудности с газом в Европе в феврале-марте

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Hannibal Hanschke/Reuters

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль прогнозирует, что странам Европы хватит запасов газа, чтобы пережить предстоящую зиму, однако «настоящие трудности» могут начаться в феврале или марте. Его слова приводит Reuters.

«Поскольку газохранилища заполнены почти на 90%, Европа переживет предстоящую зиму, отделавшись лишь несколькими царапинами, если не случится каких-либо политических или технических сюрпризов», — отметил глава МЭА.

По его словам, «настоящие проблемы» могут начаться после этого, в феврале или марте, когда хранилища необходимо будет снова заполнить после того, как высокий зимний спрос истощил их до 25-30%.

«Эта зима трудная, но и следующая зима может быть очень сложной», — добавил он.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Европа в следующем сезоне должна заняться совместными закупками газа для предотвращения роста цен. Кроме того, нужно найти тот диапазон цен, который помог бы избежать серьезных колебаний на рынке. Это, в свою очередь, отвечает интересам Европы, так как региону после зимы придется снова закачивать газ в хранилища.

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