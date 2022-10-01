Правительство Молдавии решило закупить и хранить на Украине 15 млн кубометров топлива

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии решила купить 15 млн кубометров украинского газа и хранить его на складах на Украине. Об

этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства республики.

«Предприятие Energocom закупит двумя партиями и будет хранить на складах на Украине 15 млн кубометров природного газа. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы», — указали в сообщении.

Как пояснили в молдавском кабмине, первый транш газа в объеме 10 млн кубометров обойдется Кишиневу в $1882,78 за 1000 кубометров. Сделку подтвердят актом приема-передачи между государственным газораспределительным предприятием «Молдовагаз» и российской государственной энергетической компанией «Газпром». Второй транш в объеме 5 млн кубометров осуществят в октябре по предварительной цене $1058,11 за 1000 кубометров.

Ранее 1 октября председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что стоимость российского природного газа для Молдавии в октябре опустится до $1031 за тысячу кубометров.

Накануне министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил поставки газа Молдавии в октябре, сократив объем на 30%.