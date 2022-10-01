Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что диверсии на «Северных потоках» выгодны США

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что расследование по диверсиям на «Северных потоках» должны проводить Дания, Швеция, РФ и Германия, передает ТАСС.

Он считает, что произошедшее на газопроводах выгодно США.

«Выгодно ли произошедшее с «Северным потоком» Соединенным Штатам? Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент», — сказал постпред.

Ранее Василий Небензя заявил, что западные страны воспринимают диверсию на трубопроводах системы «Северный поток» как месть за действия России на Украине. Дипломат указал на то, что зампостпреда США при ООН Ричард Миллс, говоря о ЧП на «Северных потоках», описывал ситуацию вокруг Украины.

Утечки газа на «Северных потоках» произошли на прошлой неделе. Причины инцидента неизвестны. Диверсия – одна из версий, которую в настоящее время обсуждают в России и на Западе.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне не считают какое-либо из государств – членов НАТО причастным к диверсии на трубопроводах системы «Северный поток».