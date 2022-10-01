В Бразилию прибыл первый танкер с российским дизельным топливом

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Robert F. Bukaty/AP

Первая танкер с партией российского дизельного топлива прибыл в Бразилию, сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида.

По его словам, в октябре ожидается еще несколько поставок дизельного топлива из России в Бразилию. Власти страны рассчитывают, что это поможет снизить цены на дизельное топливо и повысить конкуренцию на внутреннем рынке.

«Около 35 млн литров дизеля, импортированного из России, прибыли в порт города Сантус», — сообщил Сашида.

По данным сервиса Vesselfinder,судно покинуло порт Санкт-Петербурга 2 сентября и прибыло в бразильский порт 30 сентября.

Ранее сообщалось, что движение судов в проливе Босфор восстановлено после его остановки в связи с поломкой шедшего на Украину сухогруза.

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