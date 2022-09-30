Глава Минфина: Россия не собирается выходить на иностранный долговой рынок

Министр финансов Антон Силуанов заявил об отсутствии планов у России выходить на иностранный долговой рынок, написало агентство ТАСС.

«Мы сохраняем достаточно амбициозные планы по заимствованиям на финансовом рынке. Очевидно, что заимствования будут производиться на российском финансовом рынке. Выходить за рубеж в настоящее время мы не планируем», — сказал глава российского Минфина.

На этой неделе Силуанов заявил, что российское министерство финансов планирует участвовать во внутреннем рынке заимствований в объеме 3,5 трлн рублей в 2023 году.

В апреле глава российского Минфина говорил, что ведомство в 2022 году не намерено брать заимствования ни на внешних, ни на внутреннем рынке.

Ранее 30 сентября агентство Bloomberg на основе собственных подсчетов написало, что в проекте федерального бюджета России на 2023 год засекречены или не обозначены до четверти запланированных расходов. Уровень «беспрецедентной» секретности достиг 6,5 трлн рублей от общей суммы запланированных трат 29 трлн рублей.