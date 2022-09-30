Инфляция в Италии в сентябре стала рекордной за 37 лет, достигнув 8,9%

Уровень роста потребительских цен в Италии в сентябре достиг 8,9%, что стало самым высоким показателем с 1985 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Национального института статистики (Istat) республики.

В августе потребительская корзина дорожала на 11,1% в годовом исчислении. Тогда это оказалось рекордом с 1983 года. В тот год показатель составлял 12,2%.

Ранее 30 сентября пресс-служба Евростата опубликовала данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10%. Месяцем ранее этот показатель составлял 9,1%.

На прошлой неделе газета Il Sole 24 Ore написала, что около 100 итальянских розничных операторов в области энергетики находятся на грани банкротства. По данным издания, многие операторы не смогли продлить контракты, при этом ряд компаний будет вынужден довольствоваться меньшими объемами газа.

В середине сентября глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия «сможет пережить» грядущий зимний период без российского газа при условии мягкой температуры.