СМИ: ЕК хочет запретить РФ покупать «оборудование для борьбы с беспорядками»

Еврокомиссия предлагает внести в список санкций против России слезоточивый газ и электрошокеры. Об этом сообщает общеевропейская медиа-сеть Euractiv.

«Кроме того, Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности, запретив им приобретать или продавать средства борьбы с беспорядками, такие как слезоточивый газ и защитные щиты, а также... электрошокеры», — говорится в сообщении.

Как отмечает Euractiv, такое предложение было сделано на фоне «информации о беспорядках в России, связанных с частичной мобилизацией».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в новом пакете санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», а также запретить импорт стальной продукции из России.