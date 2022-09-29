Reuters: Nord Stream AG планирует устранить утечки на «Северном потоке — 1» 3 октября

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Global Look Press

Компания Nord Stream AG планирует устранить утечки на газопроводе «Северный поток — 1» 3 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора.

Как рассказал представитель компании, никаких прогнозов по ремонту дать нельзя до того, как специалисты произведут оценку результатов ущерба.

По его словам, оценка ущерба может быть проведена на месте, как только туда удастся попасть. В настоящее время доступ к месту аварии ограничен, пояснил он.

Как отмечает Reuters, газопровод «Северный поток — 1» может использовать пул для ремонта трубопроводов и подводных работ (PRSI), который предоставляет ремонтное оборудование компаниям-членам.

В ночь на 26 сентября на участке нитки «Северного потока — 2» произошла утечка. Позднее появилась информация и о ЧП в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, где проходит «Северный поток — 1».

28 сентября сообщалось, что cледователи ФСБ РФ возбудили дело об акте международного терроризма по факту повреждения трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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