Аналитик Васильев допустил прекращение биржевой торговли долларами и евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил агентству «Прайм», что если западные страны введут антироссийские санкции в отношении «Национального Клирингового Центра», то торговля долларами и евро на бирже станет невозможной.

Он отметил, что риск расширения санкций повысился после прошедших референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

«В отсутствии биржевого курса и возросших валютных рисков банки будут проводить операции с валютой по своим внутренним курсам, которые будут отличаться от биржевого в худшую сторону. Кроме этого, вероятно, будут введены новые комиссии за хранение и операции с безналичными долларами и евро, что сделает их еще более токсичными», — сказал эксперт.

На фоне этого, по словам Васильева, граждане стараются держать средства в рублях или валютах дружественных стран: юанях или дирхамах.

«Россия взяла стратегический курс на уход от использования валют недружественных стран. В результате значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе снижается каждый месяц», — заключил аналитик.

Вместе с тем финансовый аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что россиянам, у которых в распоряжении есть сбережения в американских долларах, не стоит спешить от них избавляться.